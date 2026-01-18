Скидки
Главная Футбол Новости

Торино — Рома, результат матча 18 января 2026, счет 0:2, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Торино» в матче Серии А, Дибала забил гол и сделал ассист
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Торино» и «Рома». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Мален – 26'     0:2 Дибала – 72'    

Первый гол в матче забил нападающий Дониэлл Мален на 23-й минуте встречи, но мяч нидерландского игрока отменили из-за офсайда. Через три минуты Мален вновь поразил ворота хозяев поля и открыл счёт с передачи Пауло Дибалы. Во втором тайме на 72-й минуте аргентинский полузащитник увеличил преимущество «Ромы».

Таким образом, «Рома» набрала 42 очка в 21 матче и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 49 очками. «Торино» с 23 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Миланом» 25 января, а «быки» встретятся с «Комо» за день до этого.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
