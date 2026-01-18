«Рома» обыграла «Торино» в матче Серии А, Дибала забил гол и сделал ассист

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Торино» и «Рома». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий Дониэлл Мален на 23-й минуте встречи, но мяч нидерландского игрока отменили из-за офсайда. Через три минуты Мален вновь поразил ворота хозяев поля и открыл счёт с передачи Пауло Дибалы. Во втором тайме на 72-й минуте аргентинский полузащитник увеличил преимущество «Ромы».

Таким образом, «Рома» набрала 42 очка в 21 матче и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 49 очками. «Торино» с 23 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Миланом» 25 января, а «быки» встретятся с «Комо» за день до этого.