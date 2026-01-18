Скидки
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Неом — Аль-Хиляль, результат матча 18 января 2026, счёт 1:2, 16-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» одержал 12-ю победу подряд в матче с «Неомом», Невеш забил победный гол
Завершился матч 16-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Неом» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Кинг Халид Спортс Сити» (Табук, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты клуба «Аль-Хиляль».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
18 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Неом
Окончен
1 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Аль-Бурайк – 42'     1:1 Аль-Тамбакти – 49'     1:2 Невеш – 66'    

Счёт в матче был открыт на 42-й минуте, отличился защитник хозяев поля Мохаммед Аль-Бурайк. На 49-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Хассан Аль-Тамбакти счёт сравнял. Португальский полузащитник Рубен Невеш вывел гостей вперёд на 66-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

После 15 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Неом» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке, у команды 41 набранное очко.

В следующем туре «Неом» в выездном матче встретится с клубом «Аль-Иттифак» 21 января, а «Аль-Хиляль» на день позже примет клуб «Аль-Фейха».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
