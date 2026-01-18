Пьянич подпишет контракт с «Актобе», клуб интересуется Смоловым — источник

Бывший футболист «Барселоны» и ЦСКА Миралем Пьянич возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана «Актобе». Кроме этого клуб заинтересован в переходе бывшего нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Миралем Пьянич и казахстанский клуб подпишут соглашение на один год. Сообщается, что игрок будет получать одну из самых больших зарплат за всю историю местной лиги. По информации источника, «Актобе» практически договорился о контракте с Томасом Мюллером, однако 36-летний немецкий футболист передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придётся играть на полях с искусственным газоном.

На протяжении своей карьеры Пьянич выступал за «Ювентус», «Барселону», «Лион», «Рому» и ряд других клубов. Последним местом футбольной прописки боснийца был московский ЦСКА. Футболист покинул команду РПЛ минувшим летом и с тех пор был свободным агентом.

В составе армейцев футболист провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.