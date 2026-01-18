Сенегал — Марокко: команды не забили голов в первом тайме финала Кубка Африки

В эти минуты идёт матч финала Кубка африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра проходит на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступает Жан-Жак Ндала Нгамбо из ДР Конго. Счёт в матче 0:0 после первого тайма. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не забили голов в первом тайме.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.