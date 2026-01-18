«Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 20-го тура Ла Лиги

Сегодня, 18 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Мартин, Чалета-Цар, Гомес, Туррьентес, Солер, Мендес, Кубо, Гедеш, Оярсабаль.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Бальде, Эрик Гарсия, де Йонг, Ямаль, Педри, Фермин Лопес, Торрес, Ольмо.

После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в выездном матче обыграла «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Хетафе» (2:1).