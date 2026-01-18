Скидки
22:00 Мск
Команды АПЛ забили 14 голов в девяти играх в выходные. Настолько мало не было с 2022-го

Комментарии

18 команд английской Премьер-лиги забили всего 14 мячей во встречах, состоявшихся в минувшие выходные дни. Подобной малоголевой статистики не было с 2022 года. Тогда в матчах 15 и 16 октября команды отличились 13 раз. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

В субботу, 17 января, состоялись семь матчей:

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0;
«Сандерленд» — «Кристал Пэлас» — 2:1;
«Ливерпуль» — «Бёрнли» — 1:1;
«Лидс» — «Фулхэм» — 1:0;
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2;
«Челси» — «Брентфорд»— 2:0;
«Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 0:0.

В воскресенье, 18 января, прошли две игры:

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» — 0:0;
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 0:1.

На данный момент первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», в активе которого 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 43 набранных очка.

