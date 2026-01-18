Скидки
Почётный президент «Баварии» выступил в защиту Карла после слов футболиста о «Реале»

Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес выступил в защиту полузащитника мюнхенского клуба Ленарта Карла после высказываний игрока, что мадридский «Реал» для него является клубом мечты.

«То, что он сказал про «Реал», сказал бы любой молодой парень. Михаэль Румменигге тоже в своё время произнёс нечто подобное. Молодые футболисты могут сказать что-то в этом роде. Им просто нужно быть осторожными и не перегибать палку. А пока это не проблема», — сказал Хёнес в интервью MagentaTV.

Ранее Карл заявил о своём желании выступать за «Реал» и назвал «сливочных» клубом своей мечты, отдав при этом должное «Баварии». После этих слов футболисту даже пришлось отключить комментарии на своих страницах в соцсетях.

