Сын Робина ван Перси забил свои первые голы в карьере, но «Фейеноорд» потерпел поражение

Шакил ван Перси, сын экс-форварда и нынешнего тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси,, забил свои первые голы во взрослом футболе. Отец доверил ему место на поле, и молодой нападающий ответил дублем. Однако это не помогло команде избежать поражения: «Фейеноорд» проиграл «Спарте» со счётом 3:4.
Команда из Роттердама не знает побед с начала декабря. Шакил дебютировал в ноябре, когда Робин выпустил его на поле на девять минут в матче с «Селтиком». После этого последовали выходы в концовках матчей с «Телстаром» и «Херенвеном».
В этом матче Шакил получил 27 минут игрового времени, что дало ему возможность проявить себя. Дубль нападающего позволил «Фейеноорду» сравнять счёт к 90-й минуте, но в самой концовке команда всё же пропустила гол и потерпела поражение от «Спарты».
- 19 января 2026
