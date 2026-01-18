Скидки
Сын Робина ван Перси забил свои первые голы в карьере, но «Фейеноорд» потерпел поражение

Комментарии

Шакил ван Перси, сын экс-форварда и нынешнего тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси,, забил свои первые голы во взрослом футболе. Отец доверил ему место на поле, и молодой нападающий ответил дублем. Однако это не помогло команде избежать поражения: «Фейеноорд» проиграл «Спарте» со счётом 3:4.

Нидерланды — Эредивизия . 19-й тур
18 января 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
3 : 4
Спарта
Роттердам
0:1 Китолано – 40'     0:2 ван Берген – 55'     1:2 Бём – 64'     1:3 Мито – 71'     2:3 van Persie – 87'     3:3 van Persie – 88'     3:4 Китолано – 90+3'    

Команда из Роттердама не знает побед с начала декабря. Шакил дебютировал в ноябре, когда Робин выпустил его на поле на девять минут в матче с «Селтиком». После этого последовали выходы в концовках матчей с «Телстаром» и «Херенвеном».

В этом матче Шакил получил 27 минут игрового времени, что дало ему возможность проявить себя. Дубль нападающего позволил «Фейеноорду» сравнять счёт к 90-й минуте, но в самой концовке команда всё же пропустила гол и потерпела поражение от «Спарты».

