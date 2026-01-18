Скидки
ЦСКА сделал улучшенное предложение «Леванте» по трансферу нападающего — Джейкобс

Комментарии

ЦСКА сделал улучшенное предложение «Леванте» по трансферу нападающего Карла Эдуарда Этта Эйонга, сообщает спортивный журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Армейцы предложили испанскому клубу сумму, превышающую € 30 млн. Однако форвард отклонил предложение о переезде в Россию и по-прежнему сосредоточен на завершении сезона в составе «Леванте», прежде чем принимать решение о дальнейших шагах. К футболисту также проявляют интерес «Барселона» и клубы английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 15 матчей за «Леванте», в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

