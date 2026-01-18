Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Фермин Лопес отличился на седьмой минуте, но гол отменили
Комментарии

В эти минуты проходит матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 0:0.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'    

Футболист гостей Фермин Лопес отправил мяч в ворота на седьмой минуте, но гол был отменён из-за фола полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо.

После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в выездном матче обыграла «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Хетафе» (2:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
