22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал победу над «Алавесом»

Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал победу над «Алавесом»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом», завершившемся со счётом 1:0.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Сёрлот – 48'    

«Это футбол. Мы провели очень хороший матч, первый тайм был одним из лучших. Играли на их половине поля, у них не было возможностей для контратак, мы хорошо с этим справлялись, моменты были… Этого и нужно требовать от команды, и мы хорошо это сделали. Затем во втором тайме нам пришлось продолжать в том же духе, забили гол. И вот наступает последняя минута, соперник чувствует, что у него есть шанс сравнять счёт, и это нормально — пройти через этот момент, когда соперник создаёт впечатление, что он может сыграть вничью, потому что преимущество было минимальным», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После 20 туров «Атлетико» занимает третью строчку в таблице с 41 очком. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков.

