Черчесов подвёл итоги первого этапа подготовки «Ахмата» к возобновлению сезона РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвёл итоги первого тренировочного сбора команды в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России после зимней паузы.

«Выполнили, что намечено. Единственное, позавчера пришлось отменить одну тренировку, так как у ребят накопилась усталость перед второй игрой на сборах. Важно, что у нас нет травм. Только Касинтуре и Мелкадзе из-за маленьких болячек и качества газона мы не дали сыграть. Погода в Турции освежающая после двух дождливых дней в начале сборов.

Не будем давать оценки новичкам. Другое дело, что Галымжан Кенжебек два месяца не играл, но всё равно ему удалось доказать в игре с ОФК, почему он здесь, с нами», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.