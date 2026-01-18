Скидки
Тренер «Атлетико» Симеоне — об Альваресе: он провёл хороший матч, голы обязательно придут

Тренер «Атлетико» Симеоне — об Альваресе: он провёл хороший матч, голы обязательно придут
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру нападающего Хулиана Альвареса после матча 20-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом», который завершился со счётом 1:0.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Сёрлот – 48'    

«Он провёл очень хороший матч как в Ла-Корунье, так и в матче с «Реалом». Играл хорошо, голы обязательно придут. Не волнуюсь, потому что у него есть голы, ему нужно продолжать работать, учитывая стабильность, которую он имеет в «Атлетико», скоро мы будем говорить о голах Хулиана», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После 20 матчей команда занимает третью строчку в таблице с 41 очком, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков. В текущем сезоне Альварес провёл 27 матчей во всех турнирах, на его счету 11 забитых мячей и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.

