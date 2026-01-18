Фото: Валерий Карпин присутствует на матче Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимает на своём поле «Барселону». Встреча проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год. В составе команды он провёл 180 матчей и забил 36 мячей.

После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в выездном матче обыграла «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Хетафе» (2:1).