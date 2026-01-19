«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Рашфорд сравнял счёт на 70-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Нападающий гостей Маркус Рашфорд сравнял счёт в матче на 70-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль на 32-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в выездном матче обыграла «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Хетафе» (2:1).