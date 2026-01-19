Скидки
Главная Футбол Новости

Лион — Брест, результат матча 18 января 2026, счет 2:1, 18-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» в большинстве обыграл «Брест» в матче 18-го тура Лиги 1, у Эндрика — ассист
Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Лион» и «Брест». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Ромен Лиссорг. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
18 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
1:0 Шульц – 41'     2:0 Абнер – 45+1'     2:1 Эбимбе – 87'    
Удаления: нет / дель Кастильо – 19'

На 19-й минуте матча красную карточку получил нападающий «Бреста» Ромен дель Кастильо. Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, отличился полузащитник «Лиона» Павел Шульц. Спустя пять минут преимущество хозяев поля удвоил защитник Абнер. Нападающий Эндрик записал на свой счёт результативную передачу. На 60-й минуте Шульц сделал дубль, но после просмотра VAR гол отменили. На 87-й минуте матча хавбек гостей Эрик Жуниор Эбимбе сократил отставание в счёте.

После 18 матчей французской Лиги 1 «Лион» набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Брест» заработал 22 очка и располагается на 10-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
