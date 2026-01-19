Результаты матчей 18-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 18 января, завершился 18-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 18-го тура Лиги 1:
16 января, пятница:
«Монако» — «Лорьян» — 1:3;
«ПСЖ» – «Лилль» — 3:0.
17 января, суббота:
«Ланс» – «Осер» — 1:0;
«Тулуза» – «Ницца» — 5:1;
«Анже» – «Марсель» — 2:5.
18 января, воскресенье:
«Страсбург» – «Метц» — 2:1;
«Нант» – «Париж» — 1:2;
«Ренн» – «Гавр» — 1:1;
«Лион» – «Брест» — 2:1.
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 43 очка за 18 матчей. На втором месте с 42 очками располагается «ПСЖ», топ-3 с 35 очками замыкает «Марсель».