Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 18 января, завершился 18-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 18-го тура Лиги 1:

16 января, пятница:

«Монако» — «Лорьян» — 1:3;
«ПСЖ» – «Лилль» — 3:0.

17 января, суббота:

«Ланс» – «Осер» — 1:0;
«Тулуза» – «Ницца» — 5:1;
«Анже» – «Марсель» — 2:5.

18 января, воскресенье:

«Страсбург» – «Метц» — 2:1;
«Нант» – «Париж» — 1:2;
«Ренн» – «Гавр» — 1:1;
«Лион» – «Брест» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 43 очка за 18 матчей. На втором месте с 42 очками располагается «ПСЖ», топ-3 с 35 очками замыкает «Марсель».

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Матвей Сафонов одним словом описал 2025 год в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android