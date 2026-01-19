Генич — о матче «Реала Сосьедад» с «Барселоной»: «прекрасный» тайм
Поделиться
Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался по итогам первого тайма матча 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимает «Барселону». На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу «Реала Сосьедад».
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'
«Прекрасный» тайм для «Барсы». Два забитых отменили, пенальти отменили, ещё и пропустили слишком просто. 12-я победа подряд под вопросиком», — написал Генич в своём телеграм-канале.
После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.
В предыдущем туре «Барселона» в выездном матче обыграла «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Хетафе» (2:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
00:23
-
00:19
-
00:16
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:07
- 18 января 2026
-
23:48
-
23:38
-
23:31
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:59
-
22:50
-
22:41
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:36
-
21:25
-
21:24
-
21:05
-
21:03
-
21:03
-
21:02
-
20:57
-
20:40
-
20:18
-
20:12
-
20:10