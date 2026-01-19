Генич — о матче «Реала Сосьедад» с «Барселоной»: «прекрасный» тайм

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался по итогам первого тайма матча 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимает «Барселону». На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу «Реала Сосьедад».

«Прекрасный» тайм для «Барсы». Два забитых отменили, пенальти отменили, ещё и пропустили слишком просто. 12-я победа подряд под вопросиком», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в выездном матче обыграла «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Хетафе» (2:1).