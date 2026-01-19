Скидки
«Мы всех хотим сохранить». Черчесов — о возможных трансферах «Ахмата»

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал возможные трансферы команды.

«Это вопрос к спортивному директору, он больше меня знает. Трансферы трансферами, однако работа над качеством игры важнее. Понятно, нужны новички, но и на наших игроков бывает спрос. Мы всех хотим сохранить. Наш скаутский отдел занимается всеми вопросами», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первом туре после зимней паузы «Ахмату» предстоит встретиться на своём поле с ЦСКА 1 марта.

