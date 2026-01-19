Мане вернул команду Сенегала на поле, чтобы доиграть финал Кубка Африки

Полузащитник сборной Сенегала Садио Мане вернул команду на поле, чтобы доиграть финал Кубка африканских наций с Марокко. Встреча проходит в эти минуты. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее, после назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Команды играют на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко).

В полуфинале Сенегал победил Египет со счётом 1:0, а сборная Марокко обыграла Нигерию — 0:0, 4:2 пен.

Победителем прошлого турнира стала сборная Кот-д'Ивуара, в финальном матче выиграв у Нигерии со счётом 2:1. Кубок африканских наций 2023 года прошёл в Кот-д'Ивуаре.