Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мане вернул команду Сенегала на поле, чтобы доиграть финал Кубка Африки

Мане вернул команду Сенегала на поле, чтобы доиграть финал Кубка Африки
Комментарии

Полузащитник сборной Сенегала Садио Мане вернул команду на поле, чтобы доиграть финал Кубка африканских наций с Марокко. Встреча проходит в эти минуты. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Доп. время
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Ранее, после назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Команды играют на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко).

В полуфинале Сенегал победил Египет со счётом 1:0, а сборная Марокко обыграла Нигерию — 0:0, 4:2 пен.

Победителем прошлого турнира стала сборная Кот-д'Ивуара, в финальном матче выиграв у Нигерии со счётом 2:1. Кубок африканских наций 2023 года прошёл в Кот-д'Ивуаре.

Материалы по теме
Есть гол в безумном финале Кубка Африки! Браим запорол пенальти — и его наказали! LIVE
Live
Есть гол в безумном финале Кубка Африки! Браим запорол пенальти — и его наказали! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android