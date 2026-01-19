Эмери — о поражении «Астон Виллы» от «Эвертона»: мы должны это принять

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1).

«Хотя нам очень нужна была победа, чтобы стать лучше, чем мы есть сейчас, это поражение нас расстроило, но мы смиримся с этим, потому что проводим действительно фантастический сезон. Сегодня мы проиграли очень сильной команде. Когда играли с «Эвертоном» в сентябре, это был совсем другой момент, но сегодня мы проиграли, должны это принять и двигаться дальше.

Сегодня мы расстроены, и я недоволен тем, как мы проиграли этот матч, должен это признать. Мне нужно несколько часов, чтобы восстановить душевное равновесие и продолжить работу. В этом сезоне мы выступаем просто фантастически, но сегодня мы проиграли, нам нужно это принять. Поздравляю их», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Поражение от «Эвертона» стало лишь вторым для «Виллы» в последних 15 матчах. 11-матчевая победная серия на «Вилла Парк» завершилась.