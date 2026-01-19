Скидки
Главная Футбол Новости

Сенегал — Марокко: основное время финала Кубка Африки завершилось вничью

Сенегал — Марокко: основное время финала Кубка Африки завершилось вничью
Комментарии

В эти минуты идёт матч финала Кубка африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра проходит на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступил Жан-Жак Ндала Нгамбо из ДР Конго. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Доп. время
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Основное время финала завершилось вничью. Нападающий Браим Диас не забил пенальти в матче на 90+24-й минуте.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.

