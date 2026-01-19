Сенегал обыграл Марокко в финале Кубка Африки, Диас не забил пенальти в добавленное время

Завершился матч финала Кубка африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра проходила на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступил Жан-Жак Ндала Нгамбо из ДР Конго. Игра закончилась победой Сенегала — 0:0 (1:0 д. вр.).

Нападающий Марокко Браим Диас не забил пенальти на 90+24-й минуте. Полузащитник Сенегала Пап Гейе открыл счёт на 94-й минуте.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).