Сенегал — Марокко, результат матча 18 января, счет 1:0, Кубка африканский наций 2025, финал

Сенегал обыграл Марокко в финале Кубка Африки, Диас не забил пенальти в добавленное время
Комментарии

Завершился матч финала Кубка африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра проходила на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступил Жан-Жак Ндала Нгамбо из ДР Конго. Игра закончилась победой Сенегала — 0:0 (1:0 д. вр.).

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Нападающий Марокко Браим Диас не забил пенальти на 90+24-й минуте. Полузащитник Сенегала Пап Гейе открыл счёт на 94-й минуте.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная сетка Кубка Африки – 2025
Комментарии
