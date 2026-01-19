Скидки
Главная Футбол Новости

Милан — Лечче, результат матча 18 января 2026, счет 1:0, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» победил «Лечче» благодаря голу Фюллькруга в матче 21-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Фюллькруг – 76'    

Единственный гол в матче забил Никлас Фюллькруг. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 76-й минуте.

Таким образом, «Милан» набрал 46 очков в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Интер» с 49 очками. «Лечче» с 17 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре миланский клуб сыграет с «Ромой» 25 января, а «Лечче» встретится с «Лацио» за день до этого.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

