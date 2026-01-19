«Ощущение, пробил так специально». Нагучев — о незабитом пенальти в финале Кубка Африки

Известный российский комментатор Роман Нагучев высказался о незабитом пенальти нападающим сборной Марокко Браимом Диасом в финальном матче Кубка Африки с командой Сенегала. Встреча проходит в эти минуты. Сенегал выигрывает со счётом 1:0.

«Ощущение, что Браим пробил так специально. Они, возможно, о чём-то договорились. Но! Я не знаю, верно это или нет, однако ты один не можешь решать такие вещи и исправлять работу арбитра, по сути, обесценивая труд твоих партнеров и ожидания целой страны. Я бы забил. И никогда бы не признался в той ситуации, как и Анри. Надо думать о своей команде и о своих болельщиках», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Нападающий Браим Диас не забил пенальти в матче на 90+24-й минуте, из-за назначения которого главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав временно уводил команду с поля.