Реал Сосьедад — Барселона, результат матча 18 января 2026, счёт 2:1, 20-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» в большинстве проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 20-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

Счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль на 32-й минуте. Форвард гостей Маркус Рашфорд сравнял счёт на 70-й минуте, а через минуту Гонсалу Гедеш забил второй мяч в ворота «Барселоны». В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. На 88-й минуте за грубый подкат красную карточку получил игрок «Реала Сосьедад» Карлос Солер.

После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Барселона» в домашнем матче сыграет с «Овьедо» 25 января, а «Реал Сосьедад» в этот же день примет «Сельту».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Валенсия» в концовке вырвала победу у «Хетафе» в матче Ла Лиги и покинула зону вылета
