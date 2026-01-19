Палмери считает, что Диас специально не забил пенальти в матче с Сенегалом в финале

Итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что нападающий национальной команды Марокко Браим Диас намеренно не забил пенальти в финале Кубка Африки со сборной Сенегала (0:1).

«Как так получилось, что игроки сборной Сенегала не праздновали момент, когда Менди отбил пенальти Браима Диаса? Повторяю: на мой взгляд, он специально промахнулся», — написал Палмери на личной странице в социальной сети X.

Напомним, после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.