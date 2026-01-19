Скидки
Главная Футбол Новости

Сенегал во второй раз выиграл Кубок африканских наций

Сенегал во второй раз выиграл Кубок африканских наций
Комментарии

Сборная Сенегала, одолев национальную команду Марокко в финальном матче Кубка африканских наций 2026 года, во второй раз в своей истории выиграла данный титул. Встреча закончилась с минимальным счётом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Ранее Сенегал завоёвывал Кубок Африки в 2021 году. Тогда в решающем за титул матче в Камеруне «львы» были сильнее национальной команды Египта. Основное и дополнительное время того матча завершились вничью, а в серии послематчевых 11-метровых победу вырвали как раз сенегальцы — 4:2.

Отметим, единственный и победный мяч во встрече с Марокко забил опорный полузащитник Пап Гейе.

Комментарии
