Сенегал во второй раз выиграл Кубок африканских наций

Сборная Сенегала, одолев национальную команду Марокко в финальном матче Кубка африканских наций 2026 года, во второй раз в своей истории выиграла данный титул. Встреча закончилась с минимальным счётом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Ранее Сенегал завоёвывал Кубок Африки в 2021 году. Тогда в решающем за титул матче в Камеруне «львы» были сильнее национальной команды Египта. Основное и дополнительное время того матча завершились вничью, а в серии послематчевых 11-метровых победу вырвали как раз сенегальцы — 4:2.

Отметим, единственный и победный мяч во встрече с Марокко забил опорный полузащитник Пап Гейе.