Тренеры сборных Сенегала и Марокко устроили стычку после финала Кубка Африки

Тренер национальной команды Сенегала Пап Тьяв и тренер сборной Марокко Валид Реграги едва не подрались после финального матча Кубка Африки. В финале сборная Сенегала со счётом 1:0 одержала победу в матче с Марокко, забив в компенсированное время.

После матча тренеры сперва пожали руки, а потом стали толкать друг друга.

По ходу матча после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже нападающий сенегальцев Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.