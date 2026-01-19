Тренер Марокко прокомментировал поражение в финале Кубка Африки, упомянув пенальти Диаса

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о поражении своей команды в финале Кубка африканских наций 2026 года. В решающей встрече хозяева турнира уступили национальной команде Сенегала со счётом 0:1 по итогам дополнительного времени.

«Мы разделяем разочарование марокканских болельщиков. Когда в завершающую минуту назначают пенальти в их пользу, победа кажется почти в кармане, и итоговый результат огорчает — таков футбол. Жаль, но игроки станут крепче.

Поздравляем Сенегал, хотя происходящее после финального свистка омрачило картину африканского футбола сегодня. С самого начала турнира атмосфера была напряжённой, и это неприятно. Поздравляю соперников — они молодцы. Мы продолжим работать, и Марокко вернётся сильнее», — приводит слова Реграги RMC Sport.