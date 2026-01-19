Скидки
Тренер Марокко прокомментировал поражение в финале Кубка Африки, упомянув пенальти Диаса

Тренер Марокко прокомментировал поражение в финале Кубка Африки, упомянув пенальти Диаса
Комментарии

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о поражении своей команды в финале Кубка африканских наций 2026 года. В решающей встрече хозяева турнира уступили национальной команде Сенегала со счётом 0:1 по итогам дополнительного времени.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Мы разделяем разочарование марокканских болельщиков. Когда в завершающую минуту назначают пенальти в их пользу, победа кажется почти в кармане, и итоговый результат огорчает — таков футбол. Жаль, но игроки станут крепче.

Поздравляем Сенегал, хотя происходящее после финального свистка омрачило картину африканского футбола сегодня. С самого начала турнира атмосфера была напряжённой, и это неприятно. Поздравляю соперников — они молодцы. Мы продолжим работать, и Марокко вернётся сильнее», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Сенегал во второй раз выиграл Кубок африканских наций
