Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка Африки — 2026

Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка Африки — 2026
Комментарии

В Марокко завершился Кубок африканских наций 2026 года, по итогам которого национальная команда Сенегала стала обладателем титула во второй раз в своей истории. Во время награждения Международная федерация футбола (ФИФА) вручила индивидуальные призы сильнейшим игрокам всего турнира.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Таким образом, лучшим вратарём признан 34-летний марокканец Яссин Буну. Он провёл все семь матчей турнира, пропустил два мяча и в пяти встречах сыграл «на ноль», выиграв одну серию послематчевых пенальти. Лучшим игроком соревнований признан вингер сборной Сенегала Садио Мане. На счету 33-летнего нападающего два гола и две результативные передачи в семи встречах турнира. Лучшим бомбардиром африканского первенства стал атакующий полузащитник сборной Марокко Браим Диас, забивший пять мячей в семи играх.

Кроме того, ФИФА вручила награду фейр-плей сборной Марокко.

Материалы по теме
Сенегал во второй раз выиграл Кубок африканских наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android