Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка Африки — 2026

В Марокко завершился Кубок африканских наций 2026 года, по итогам которого национальная команда Сенегала стала обладателем титула во второй раз в своей истории. Во время награждения Международная федерация футбола (ФИФА) вручила индивидуальные призы сильнейшим игрокам всего турнира.

Таким образом, лучшим вратарём признан 34-летний марокканец Яссин Буну. Он провёл все семь матчей турнира, пропустил два мяча и в пяти встречах сыграл «на ноль», выиграв одну серию послематчевых пенальти. Лучшим игроком соревнований признан вингер сборной Сенегала Садио Мане. На счету 33-летнего нападающего два гола и две результативные передачи в семи встречах турнира. Лучшим бомбардиром африканского первенства стал атакующий полузащитник сборной Марокко Браим Диас, забивший пять мячей в семи играх.

Кроме того, ФИФА вручила награду фейр-плей сборной Марокко.