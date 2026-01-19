Скидки
Генич отреагировал на скандал в матче Сенегал – Марокко в финале Кубка Африки

Генич отреагировал на скандал в матче Сенегал – Марокко в финале Кубка Африки
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал скандал во время финального матча Кубка Африки между Сенегалом и Марокко (1:0).

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«На Кубке Африки весело… Вот это эмоции. Тренер Сенегала в знак протеста из-за спорно назначенного пенальти уводит команду с поля! На 99-й минуте матча!» — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.

Напомним, после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.

