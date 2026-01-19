Скидки
«Барселона» не победила в игре Ла Лиги, где 5 раз попала в каркас ворот, впервые за 81 год

Комментарии

«Барселона» пять раз попала в штангу или перекладину в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2) и повторила клубный статистический антирекорд 1945 года.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

Как сообщает аккаунт журналиста Алексиса Мартина-Тамайо MisterChip в X, в последний раз сине-гранатовым не удавалось выиграть матч Ла Лиги после того, как они совершили пять ударов в штанги и перекладину, 81 год назад. Тогда каталонцы сыграли вничью с «Мурсией» (1:1).

После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.

Новости. Футбол
