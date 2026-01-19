«Барселона» не победила в игре Ла Лиги, где 5 раз попала в каркас ворот, впервые за 81 год

«Барселона» пять раз попала в штангу или перекладину в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2) и повторила клубный статистический антирекорд 1945 года.

Как сообщает аккаунт журналиста Алексиса Мартина-Тамайо MisterChip в X, в последний раз сине-гранатовым не удавалось выиграть матч Ла Лиги после того, как они совершили пять ударов в штанги и перекладину, 81 год назад. Тогда каталонцы сыграли вничью с «Мурсией» (1:1).

После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.