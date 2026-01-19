Скидки
«Футбол победил». Голкипер сборной Сенегала Менди – о триумфе команды в матче с Марокко

Комментарии

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди прокомментировал победу команды в финале Кубка Африки с Марокко (1:0). Менди по ходу матча отбил пенальти в исполнении Браима Диаса.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Послушайте, были определённые моменты, но в итоге главное — футбол победил, и победил сенегальский футбол. Сегодня мы приехали на марокканскую землю, в недружественную обстановку. Они ждали этот трофей уже 50 лет, у них было всё на своей стороне. У нас же были только мяч и наши собственные оружия. Мы ответили им наилучшим образом и увозим Кубок в Сенегал», — приводит слова Менди Footmercato.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Пап Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.

