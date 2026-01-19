Флик объяснил поражение «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Я разочарован. Мы показали хорошую игру и создали много моментов, но итог не соответствует тому, что было на поле. Бывает, что делаешь всё правильно, а везение не на твоей стороне. Были фрагменты, где нужно было сыграть надёжнее в обороне, но в конечном счёте это футбол, и я доволен тем, как команда действовала сегодня», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 20 матчей. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.