Прервалась вторая по длительности победная серия в истории «Барселоны»
«Барселона» уступила в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2) и не смогла продлить свою серию побед.
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32' 1:1 Рашфорд – 70' 2:1 Гедеш – 71'
Удаления: Солер – 88' / нет
Ранее сообщалось, что каталонцы выиграли 11 матчей подряд. Это была вторая по длительности победная серия в истории каталонского клуба. Рекорд «Барселоны» по количеству побед подряд установлен в сезоне-2005/2006. Тогда с 22 октября по 22 января сине-гранатовые выиграли в 18 матчах подряд: 13 — в чемпионате, три — в Лиге чемпионов и два — в Кубке Испании.
Напомним, с 29 ноября 2025 года «Барселона» выиграла по два матча Кубка и Суперкубка Испании, одну встречу в Лиге чемпионов и шесть раз праздновала успех во встречах Ла Лиги.
