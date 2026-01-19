Прервалась вторая по длительности победная серия в истории «Барселоны»

«Барселона» уступила в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2) и не смогла продлить свою серию побед.

Ранее сообщалось, что каталонцы выиграли 11 матчей подряд. Это была вторая по длительности победная серия в истории каталонского клуба. Рекорд «Барселоны» по количеству побед подряд установлен в сезоне-2005/2006. Тогда с 22 октября по 22 января сине-гранатовые выиграли в 18 матчах подряд: 13 — в чемпионате, три — в Лиге чемпионов и два — в Кубке Испании.

Напомним, с 29 ноября 2025 года «Барселона» выиграла по два матча Кубка и Суперкубка Испании, одну встречу в Лиге чемпионов и шесть раз праздновала успех во встречах Ла Лиги.