Стали известны слова Садио Мане игрокам Сенегала во время скандала в матче с Марокко

Комментарии

Полузащитник национальной команды Сенегала Садио Мане эмоционально обращался к партнёрам по команде, чтобы вернуть их на поле во время финального матча Кубка Африки с национальной командой Марокко (1:0). После спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тиав увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Мы будем играть как мужчины!» — приводит слова Мане Footmercato.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Пап Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.

