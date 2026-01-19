Стали известны слова Садио Мане игрокам Сенегала во время скандала в матче с Марокко

Полузащитник национальной команды Сенегала Садио Мане эмоционально обращался к партнёрам по команде, чтобы вернуть их на поле во время финального матча Кубка Африки с национальной командой Марокко (1:0). После спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тиав увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди.

«Мы будем играть как мужчины!» — приводит слова Мане Footmercato.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Пап Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.