Супруга Карпина показала атмосферу на матче «Реал Сосьедад» — «Барселона»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала видео, где показала атмосферу на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, где проходил матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» со счётом 2:1.

ВИДЕО

«Чудесный вечер воскресенья», — подписала видео со стадиона Карпина, добавив эмодзи футбольного мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствовал на матче вместе с супругой.

Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год. В составе команды он провёл 180 матчей и забил 36 мячей.