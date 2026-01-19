Скидки
Супруга Карпина показала атмосферу на матче «Реал Сосьедад» — «Барселона»

Супруга Карпина показала атмосферу на матче «Реал Сосьедад» — «Барселона»
Комментарии

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала видео, где показала атмосферу на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, где проходил матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

ВИДЕО

«Чудесный вечер воскресенья», — подписала видео со стадиона Карпина, добавив эмодзи футбольного мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствовал на матче вместе с супругой.

Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год. В составе команды он провёл 180 матчей и забил 36 мячей.

