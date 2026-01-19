Палмери – о пенальти Диаса: на мой взгляд, Марокко и Сенегал сговорились ради безопасности

Итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что национальные команды Сенегала и Марокко договорились о том, чтобы Браим Диас не реализовал пенальти в финале Кубка Африки. Он отметил, что команды могли сделать это, чтобы не спровоцировать массовую драку между болельщиками на стадионе.

«Если бы толпа не успокоилась, всё могло бы закончиться настоящей бойней. Повторяю: я вовсе не сторонник теорий заговора, но, на мой взгляд, Марокко и Сенегал сговорились промахнуться ради соображений безопасности», — написал Палмери на личной странице в социальной сети X.

Напомним, после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.