Тренер сборной Сенегала отменил пресс-конференцию из-за поведения марокканских журналистов

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв столкнулся с неодобрением со стороны марокканских журналистов, которым не понравилось его решение приказать игрокам вернуться в раздевалку после назначения пенальти в финале Кубка Африки с национальной команды Марокко (1:0), сообщает Footmercato.

Столкнувшись с напряжением и гневом журналистов, сенегальский тренер решил не участвовать в пресс-конференции. Он покинул зал в то время как журналисты продолжали высказывать претензии в его адрес.

Напомним, после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.