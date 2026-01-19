Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад»

Семшов назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о поражении «Барселоны» в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счётом 1:2.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

«Когда‑то серии заканчиваются. У них отменили несколько голов, но в защите они играют не очень надёжно. К ним привыкли — начинают искать возможности, как вскрывать высокую оборону. И линия сама нарушаться стала. Её нужно выстраивать четче. Сегодня каталонцам ещё не везло, а вратарь Ремиро многое сделал, чтобы «Реал Сосьедад» победил», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, из-за этого поражения у каталонцев прервалась серия из 11 побед во всех турнирах. Данная серия является второй по продолжительности в истории клуба.

Материалы по теме
Прервалась вторая по длительности победная серия в истории «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android