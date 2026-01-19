Семшов назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о поражении «Барселоны» в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Когда‑то серии заканчиваются. У них отменили несколько голов, но в защите они играют не очень надёжно. К ним привыкли — начинают искать возможности, как вскрывать высокую оборону. И линия сама нарушаться стала. Её нужно выстраивать четче. Сегодня каталонцам ещё не везло, а вратарь Ремиро многое сделал, чтобы «Реал Сосьедад» победил», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, из-за этого поражения у каталонцев прервалась серия из 11 побед во всех турнирах. Данная серия является второй по продолжительности в истории клуба.