Семшов назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о поражении «Барселоны» в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счётом 1:2.
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32' 1:1 Рашфорд – 70' 2:1 Гедеш – 71'
Удаления: Солер – 88' / нет
«Когда‑то серии заканчиваются. У них отменили несколько голов, но в защите они играют не очень надёжно. К ним привыкли — начинают искать возможности, как вскрывать высокую оборону. И линия сама нарушаться стала. Её нужно выстраивать четче. Сегодня каталонцам ещё не везло, а вратарь Ремиро многое сделал, чтобы «Реал Сосьедад» победил», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, из-за этого поражения у каталонцев прервалась серия из 11 побед во всех турнирах. Данная серия является второй по продолжительности в истории клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
04:53
-
04:51
-
04:38
-
04:30
-
04:20
-
03:54
-
03:17
-
02:59
-
02:53
-
02:44
-
02:40
-
02:30
-
02:24
-
02:23
-
02:00
-
01:59
-
01:49
-
01:40
-
01:39
-
01:18
-
01:08
-
00:57
-
00:51
-
00:46
-
00:44
-
00:43
-
00:40
-
00:34
-
00:32
-
00:23
-
00:19
-
00:16
-
00:16
-
00:11
-
00:10