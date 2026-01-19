Тренер Марокко – о скандальном матче с Сенегалом: образ африканского футбола был позорным

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о скандале в финале Кубка Африки с национальной командой Сенегала (0:1).

«Образ африканского футбола, который мы создали, был довольно позорным. Необходимость останавливать игру более чем на 10 минут на глазах у всего мира – это не очень достойно. Футбол порой жесток, и сегодня мы проиграли — мы знаем, что в финале у тебя мало шансов, и их нужно использовать. Этот пенальти на последних секундах мог принести нам титул, но этому не суждено было сбыться. Мы могли бы говорить об этом часами, но я надеюсь, что эта команда вернется еще сильнее», — приводит слова Реграги France24.

Напомним, после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.