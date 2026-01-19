Скидки
Главная Футбол Новости

«Судья не может так себя вести». Де Йонг после поражения «Барселоны» в матче Ла Лиги

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал арбитра после поражения в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (1:2).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

«Я считаю, что сегодня мы заслуживали победы. У нас были шансы для этого, но нужно забивать голы. Думаю, мы играли хорошо, но матч не выиграли. Нужно реализовывать моменты. У нас было столько возможностей, но их вратарь провел отличный матч.

Единственное, что я могу сказать: с этим судьей невозможно разговаривать. Я капитан, и я этого не понимаю. Он смотрит на меня с таким лицом, будто он лучше меня. Это выводит из себя. Он не может так себя вести.
В конце игры я говорил судье: «Смотри на время, дай нам больше времени, добавь еще», но он этого не сделал. Он дал свисток ровно через девять минут, и это кажется мне безумием. Я высказал ему это, и он показал мне карточку. С этим арбитром нельзя разговаривать», — приводит слова де Йонга Yahoo Sports.

После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.

