Флик: всегда хорошо отзываюсь об арбитрах Ла Лиги, но есть вот этот парень…

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен работой главного арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась поражением сине-гранатовых со счётом 1:2. Отметим, по ходу встречи арбитр отменил несколько голов каталонцев — два после просмотра VAR.
«Я всегда хорошо отзываюсь об арбитрах Ла Лиги, у нас здесь очень хорошие арбитры. Но есть вот этот парень… Этот парень, все знают, какой он… Френки сказал, что арбитр был высокомерен, и он был прав. Все видели, что он сделал этим вечером», — приводит слова Флика аккаунт в X The Touchline.
«Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 20 матчей. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.
- 19 января 2026
