Флик: всегда хорошо отзываюсь об арбитрах Ла Лиги, но есть вот этот парень…

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен работой главного арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась поражением сине-гранатовых со счётом 1:2. Отметим, по ходу встречи арбитр отменил несколько голов каталонцев — два после просмотра VAR.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

«Я всегда хорошо отзываюсь об арбитрах Ла Лиги, у нас здесь очень хорошие арбитры. Но есть вот этот парень… Этот парень, все знают, какой он… Френки сказал, что арбитр был высокомерен, и он был прав. Все видели, что он сделал этим вечером», — приводит слова Флика аккаунт в X The Touchline.

«Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 20 матчей. «Реал Сосьедад» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.

