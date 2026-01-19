«Абсолютный фарс». Казанский отреагировал на скандальный в финал Кубка Африки

Известный спортивный комментатор Денис Казанский прокомментировал скандал во время финального матча Кубка Африки между Сенегалом и Марокко (1:0).

«Какой-то абсолютный фарс в финале Кубка Африки. Судья, браимная паненка, уход с поля, Сенегал, который не радуется спасению, болельщики… Обалдеть. Колдовские штучки. Не может быть вот так вот это вот» — написал Казанский на личной странице в телеграм-канале.

Напомним, после спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди. В дополнительное время гол Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.