Тренер сборной Марокко высказался о незабитом пенальти паненкой Диаса в матче с Сенегалом

Комментарии

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о нереализованном пенальти Браима Диаса в финале Кубка Африки с национальной командой Сенегала (1:0). После спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля. Позже Садио Мане вернул игроков, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«У него было много времени перед ударом, что наверняка выбило его из колеи. Но мы не можем изменить то, что уже случилось. Он сам решил так пробить пенальти. Теперь нам нужно смотреть только вперёд», — приводит слова Реграги France24.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Пап Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.

