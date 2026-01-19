Пауло Дибала установил рекорд Серии А последних 20 лет
Поделиться
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вошёл в историю Серии А как самый результативный иностранный футболист за период, начиная с сезона-2006/07. На его счету не менее 200 голевых действий — 131 мяч и 69 результативных передач.
Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Мален – 26' 0:2 Дибала – 72'
В поединке 21-го тура чемпионата Италии против «Торино», завершившемся победой римлян со счётом 2:0, аргентинец отметился забитым голом и голевой передачей.
Футболист пополнил состав «Ромы» лётом 2022 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Ювентусом». Он стал первым иностранцем, которому за последние 20 лет покорилась планка в 200 результативных действий в турнире.
Карлос Алькарас и Пауло Дибала обменялись подарками
Комментарии
- 19 января 2026
-
06:17
-
05:52
-
05:44
-
04:53
-
04:51
-
04:38
-
04:30
-
04:20
-
03:54
-
03:17
-
02:59
-
02:53
-
02:44
-
02:40
-
02:30
-
02:24
-
02:23
-
02:00
-
01:59
-
01:49
-
01:40
-
01:39
-
01:18
-
01:08
-
00:57
-
00:51
-
00:46
-
00:44
-
00:43
-
00:40
-
00:34
-
00:32
-
00:23
-
00:19
-
00:16