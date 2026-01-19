Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пауло Дибала установил рекорд Серии А последних 20 лет

Пауло Дибала установил рекорд Серии А последних 20 лет
Комментарии

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вошёл в историю Серии А как самый результативный иностранный футболист за период, начиная с сезона-2006/07. На его счету не менее 200 голевых действий — 131 мяч и 69 результативных передач.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Мален – 26'     0:2 Дибала – 72'    

В поединке 21-го тура чемпионата Италии против «Торино», завершившемся победой римлян со счётом 2:0, аргентинец отметился забитым голом и голевой передачей.

Футболист пополнил состав «Ромы» лётом 2022 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Ювентусом». Он стал первым иностранцем, которому за последние 20 лет покорилась планка в 200 результативных действий в турнире.

Карлос Алькарас и Пауло Дибала обменялись подарками

Материалы по теме
«Рома» обыграла «Торино» в матче Серии А, Дибала забил гол и сделал ассист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android