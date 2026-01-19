Пауло Дибала установил рекорд Серии А последних 20 лет

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вошёл в историю Серии А как самый результативный иностранный футболист за период, начиная с сезона-2006/07. На его счету не менее 200 голевых действий — 131 мяч и 69 результативных передач.

В поединке 21-го тура чемпионата Италии против «Торино», завершившемся победой римлян со счётом 2:0, аргентинец отметился забитым голом и голевой передачей.

Футболист пополнил состав «Ромы» лётом 2022 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Ювентусом». Он стал первым иностранцем, которому за последние 20 лет покорилась планка в 200 результативных действий в турнире.

Карлос Алькарас и Пауло Дибала обменялись подарками