«Сделка согласована». Фабрицио Романо назвал новый клуб Александра Зинченко

«Аякс» достиг устной договорённости с «Арсеналом» по аренде Александра Зинченко, подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, соглашение рассчитано до июня. Украинский футболист покинет «Ноттингем Форест» и в ближайшие 24 часа вылетит в Амстердам для прохождения медицинского осмотра. «Аякс» полностью покроет зарплату игрока. Сделка согласована, рапортует Романо.

Защитник перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Арсенала» в 2025 году в последний день летнего трансферного окна. За время пребывания в клубе Зинченко провёл всего 10 матчей, из которых в стартовом составе вышел лишь в четырёх играх в Премьер-лиге.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»