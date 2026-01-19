Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» в шаге от подписания Марка Гехи. Игрок прошёл часть медобследования — Романо

«Ман Сити» в шаге от подписания Марка Гехи. Игрок прошёл часть медобследования — Романо
Комментарии

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сделал ещё один шаг к переходу в «Манчестер Сити», успешно пройдя первую часть медицинского обследования. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже согласовали условия сделки: сумма трансфера составит £ 20 млн с учётом возможных бонусов.

Гехи — воспитанник «Челси». В «Кристал Пэлас» он перебрался летом 2021 года за € 23 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2026 года, а по оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает € 55 млн.

В текущем сезоне Марк провёл 33 матча за лондонский клуб, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
Марк Гехи пройдёт медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити» сегодня — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android