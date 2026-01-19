«Ман Сити» в шаге от подписания Марка Гехи. Игрок прошёл часть медобследования — Романо

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сделал ещё один шаг к переходу в «Манчестер Сити», успешно пройдя первую часть медицинского обследования. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже согласовали условия сделки: сумма трансфера составит £ 20 млн с учётом возможных бонусов.

Гехи — воспитанник «Челси». В «Кристал Пэлас» он перебрался летом 2021 года за € 23 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2026 года, а по оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает € 55 млн.

В текущем сезоне Марк провёл 33 матча за лондонский клуб, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

