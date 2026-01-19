Экс-звезду сборной Франции Димитри Пайета обвинили в насилии

Вокруг Димитри Пайета, ранее выступавшего за «Вест Хэм» и «Марсель», разгорается новый скандал. Французский вингер, защищавший цвета бразильского «Васко да Гама» в период с 2023 по 2025 год, вновь оказался в центре серьёзных обвинений.

Бывшая возлюбленная футболиста заявила, что во время их отношений в Бразилии подвергалась физическому, психологическому и сексуальному давлению. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По словам Лариссы Феррари — адвоката и инфлюэнсерши, — знакомство с Пайетом состоялось в 2023 году через социальные сети. На начальном этапе, утверждает она, футболист вёл себя заботливо, однако со временем его поведение изменилось: он начал контролировать каждый её шаг и допускать унижения. В апреле 2024 года Феррари обратилась в полицию Бразилии, заявив, что спортсмен наносил ей телесные повреждения и применял различные формы насилия.

Феррари также рассказала, что Пайет якобы вынуждал её участвовать в унизительных действиях и прибегал к так называемым «психологическим манипуляциям», чтобы удерживать её рядом. По её словам, он демонстративно подчёркивал свои связи, хвастался количеством романов, прибегал к наказаниям и оскорблениям. Кроме того, женщина утверждает, что была беременна от футболиста, однако впоследствии потеряла ребёнка.

Сам Димитри Пайет категорически отрицает все выдвинутые в его адрес обвинения. На данный момент игрок остаётся без клуба после того, как лётом 2025 года завершил сотрудничество с «Васко да Гама».

Массовые беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ